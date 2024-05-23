Son dakika! Beşiktaş Türkiye Kupasını 90+3'te kazandı!

23 May 2024 22:51 - Güncelleme : 23 May 2024 23:32

Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geldi. 62. finalde kupaya uzanan taraf 3-2'lik skorla Beşiktaş oldu ve kupa sayısını 11'e çıkardı.

11. KUPA ZAFERİ

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 11. kez zafere ulaştı.

1974-75 sezonunda finalde Trabzonspor'u yenerek ilk kupa sevincini yaşayan siyah-beyazlılar, 11. zaferinde de finalde bordo-mavili rakibini mağlup etti.

Beşiktaş bundan önceki son Türkiye Kupası sevincini 2020-21 sezonunda yaşamıştı.

MAÇIN HİKAYESİ

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maça Trabzonspor hızlı başladı ve 14. dakikada sol kanattan yaklaşık 50 metre top süren Onuachu kaleci Mert Günok'un üzerinden aşırtma vuruşu yaparak topu ağlara göndererek skoru 1-0'a getirdi.

İlk yarının bitimine saniyeler kala 45+3'te Beşiktaş penaltı kazandı. Topun başına gelen Ghezzal topu sol köşeye vurarak topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-1 skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

İkinci yarı daha atak oynayan Beşiktaş, 54. dakikada Muleka'nın savunma arkasına ortaladığı topa Salih Uçan kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi. Bu golle birlikte Beşiktaş final maçında 1-0 geriden gelerek 2-1 öne geçti.

SON 3 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

89. dakikada duran topu etkili kullanan Trabzonspor, Mert Günok'un kurtarışına rağmen boşta kalan topu Pepe düzgün bir vuruşla filelere gönderdi ve maçta 2-2'lik denge sağlandı.

Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde yaklaşık 25 metre uzaklıktan Trabzonspor savunmasının uzaklaştırdığı topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Al-Musrati topu filelere göndererek skoru 3-2'ye getirdi ve maçın skorunu belirledi.