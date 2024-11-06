Beşiktaş - Malmö maçının ilk 11'leri belli oldu! Kartal Avrupa'da randevu konuğunu ağırlayacak

06 Kasım 2024 17:24 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 17:51

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında bugün Malmö’yü konuk edecek. İşte Giovanni van Bronckhorst'un sahaya süreceği ilk 11'lerin listesi...

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Beşiktaş​, UEFA Avrupa Ligi​'nin 4. haftasında bugün İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek. Tüpraş Stadı​'ndaki maç 18.30'da başlayacak.

İŞTE KARA KARTAL'IN İLK 11'İ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muci, Rafa, Joao Mario, Semih.

Malmö: Friedrich, Röster, Jansson, Zatterstrom, Bolin, Busanello, Pena, Johnsen, Botheim, Christiansen, Thelin

IMMOBİLE SAKAT

Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile​'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise bugünkü karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.