Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! PSG'nin 20 yaşındaki yıldızı Cher Ndour ile anlaşma sağlandı

10 Ağustos 2024 17:32 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 17:40

Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı

Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a kiralandı

Yeni sezon öncesi önemli transferlere imza atan ve lige mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, bir takviye daha yapıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Cher Ndour ile her konuda anlaşma sağladı.

PSG İLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile son detayları görüşüyor.

Beşiktaş'ın Fransız deviyle de el sıkışması halinde Cher Ndour transferi resmiyet kazanacak.

15 MAÇTA 2 GOL

PSG, 2023-24 sezonu başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Cher Ndour'u devre arasında Braga'ya kiralamıştı.

Geçtiğimiz sezon PSG ve Braga'da toplam 15 maça çıkan Cher Ndour 2 gol atmıştı.

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen genç İtalyan oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.