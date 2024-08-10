Beşiktaş orta sahasını Fransa'da buldu! PSG'nin 20 yaşındaki yıldızı Cher Ndour ile anlaşma sağlandı
Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 ile devirerek yeni sezon öncesi moral depolayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, PSG'nin 20 yaşındaki yıldızı Cher Ndour her konuda anlaşırken kulübü PSG ile son detayları görüşüyor. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi önemli transferlere imza atan ve lige mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Beşiktaş, bir takviye daha yapıyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Orta sahaya transfer yapmak isteyen Beşiktaş, PSG'den Cher Ndour'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, Cher Ndour ile her konuda anlaşma sağladı.
PSG İLE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLÜYOR
Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisini elinde bulunduran PSG ile son detayları görüşüyor.
Beşiktaş'ın Fransız deviyle de el sıkışması halinde Cher Ndour transferi resmiyet kazanacak.
15 MAÇTA 2 GOL
PSG, 2023-24 sezonu başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Cher Ndour'u devre arasında Braga'ya kiralamıştı.
Geçtiğimiz sezon PSG ve Braga'da toplam 15 maça çıkan Cher Ndour 2 gol atmıştı.
4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen genç İtalyan oyuncunun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.