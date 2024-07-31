Beşiktaş, Rebic ve Hasic'in sözleşmelerini feshetti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 00:01 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 00:03
Siyah-beyazlılarda Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
Yeni sezon için kadro planlamasına devam eden Beşiktaş'ta uzun süredir ayrılmaları gündemde olan 2 futbolcunun sözleşmesi feshedildi.
2 FUTBOLCU İLE YOLLAR AYRILDI
TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, Ante Rebic ve Ajdin Hasic ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılar, 2 futbolcunun da sözleşmesini feshetti.
Kaynak: tgrthaber.com