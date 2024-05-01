01 May 2024 13:30 - Güncelleme : 01 May 2024 12:59

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına ara vermeden başladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki oyuncular, dün oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları ve çift kale maçla antrenmanlarını tamamladılar. Detaylar haberimizde!

Beşiktaş, yarın izin yapacak ve ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

30 Nisan'da yapılan antrenmanla birlikte takım, maç öncesinde son hazırlıklarını tamamlayacak.

Taraftarların karşısına en iyi performansı sergilemek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş - Rizespor maçı, 3 Mayıs Cuma günü oynanacak.