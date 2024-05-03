Beşiktaş, Rizespor'u son dakika golüyle devirdi!

03 May 2024 22:05 - Güncelleme : 03 May 2024 22:50

Fenerbahçe bunda da kaybetti! 2024 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa performansı belli oldu

Fenerbahçe bunda da kaybetti! 2024 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsa performansı belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi siyah-beyazlılar 90+7. dakikada attığı golle kazanmayı bildi.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Worrall, Colley ve Rashica'dan geldi. Rizespor'un sayılarını Olawoyin ve Emir Han Topçu kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 54'e yükseltti. Rizespor ise 49 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Beşiktaş, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Al-Musrati ile sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Arthur Masuaku kadroda yer almazken, Joe Worrall de yedeğe çekildi.

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Jonas Svensson, Emrecan Terzi, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.

Beşiktaş maça Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Ernest Muçi, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka ile çıktı.

SALİH UÇAN 8 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan Salih; Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde ise şans bulamadı.

MKE Ankaragücü ile kupada oynanan maçta kısa süre forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

MASUAKU SON İDMANDA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandı.

Antrenman sonrası sol dizinde ağrı hisseden Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı alt yağ dokusunda ödem saptandığı açıklandı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaşlı taraftarlar Çaykur Rizespor maçına ilgi göstermedi.

Haftanın son günü olması ve yağışlı havanın da etkisiyle Tüpraş Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1

9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

60. dakikada Salih Uçan'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun pası Muleka kafayla tamamladı, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.

65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Semih'in pasıyla çizgiye kadar inen Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu, Rashica kafayla filelere gönderdi: 2-1

68. dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, Emirhan Topçu arka direkte meşin yuvarlığı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2

90+7. dakikada Beşiktaş 3-2 öne geçti. Chamberlain'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Worrall kafayla topu altıpasa indirmek istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlak yeniden Worrall'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda rakibinden seken topu, savunma kaleden çıkarmak için hamle yaptı. Hakem Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta sahayı işaret etti.

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.