Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Kerem Ülkü oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 21:39 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 21:33
Siyah-beyazlı takımın Sağlık Kurulu Başkanlığına Doç. Dr. Kerem Ülkü atandı.
Beşiktaş'ta yeni sağlık kurulu başkanı belli oldu. Doç. Dr. Kerem Ülkü, siyah-beyazlılarda sağlık kurulu başkanı olarak atandı.
Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz sağlık hizmetlerinin kurumsallaşmasına yönelik yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Doç. Dr. Kerem Ülkü, Sağlık Kurulu Başkanı olarak atanmıştır."
Kaynak: tgrthaber.com