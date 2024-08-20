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Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Kerem Ülkü oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 21:39 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 21:33
Beşiktaş Sağlık Kurulu Başkanı Kerem Ülkü oldu!

Siyah-beyazlı takımın Sağlık Kurulu Başkanlığına Doç. Dr. Kerem Ülkü atandı.

Beşiktaş'ta yeni sağlık kurulu başkanı belli oldu. Doç. Dr. Kerem Ülkü, siyah-beyazlılarda sağlık kurulu başkanı olarak atandı.

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz sağlık hizmetlerinin kurumsallaşmasına yönelik yönetim kurulumuzca alınan karar doğrultusunda Doç. Dr. Kerem Ülkü, Sağlık Kurulu Başkanı olarak atanmıştır."

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Kaynak: tgrthaber.com
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