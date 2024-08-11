Beşiktaş sezonu Samsunspor deplasmanında açıyor! Muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonu Samsunspor maçıyla açıyor. Siyah-beyazlıların, Samsun'daki zorlu randevu da iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu cuma ve cumartesi günleri oynanan maçlarla başladı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazandığı ligin ilk haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na konuk olacak Beşiktaş, rakibi karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennaser, Tait, Ntcham, Holse, Muja, Mouandilmadji.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Coley, Masuaku, Gedson, Musrati, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'de oynanacak Samsunspor - Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar günü, saat 21.45'te başlayacak.
Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN İLK LİG SINAVI
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Beşiktaş, sezon öncesi takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Siyah-Beyazlılar'ın yeni oyuncuları ve yeni hocası Süper Lig'de ilk sınavını verecek.