Beşiktaş tazminatla Tyler Boyd dosyasını kapattı

10 Temmuz 2024 18:56 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 18:58

Beşiktaş, Tyler Boyd dosyasının toplam 1 milyon 37 bin 525 Euro tutarında fesih tazminatı ödenerek kapatıldığını açıkladı.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Amerikalı futbolcu Tyler Boyd'un kalan alacaklarını ödeyen takımın sosyal medya açıklaması şu şekilde:

"12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber – DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, Şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan Profesyonel A Takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatının ödenmesine ilişkin hukuki süreç tamamlanmış olup, oyuncuya anılan 956.000 EUR fesih tazminatı ve 81.525,56 EUR faiz olmak üzere toplamda 1.037.525,56 EUR ödenmiş ve dosya kapanmıştır."

TYLER BOYD'UN PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında Boyd, 48 maçta 4 gol 3 asist yaptı.