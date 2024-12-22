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Beşiktaş tribünlerinde ıslık sesleri! Taraftar sonunda isyan etti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
22 Aralık 2024 01:20 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 01:25
Beşiktaş tribünlerinde ıslık sesleri! Taraftar sonunda isyan etti

Beşiktaşlı taraftarlar, 1-1 eşitlikle tamamlanan Alanyaspor maçı sonrasında siyah-beyazlı takıma büyük tepki gösterdi.

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan maç 1-1 sona erdi. Alanyaspor 5. dakikada Nuno Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 7. dakikada Rafa Silva ile cevap verdi.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Beşiktaş tribünlerinde ıslık sesleri! Taraftar sonunda isyan etti - 1. Resim

TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası takıma büyük tepki gösterdi.

Beşiktaş tribünlerinde ıslık sesleri! Taraftar sonunda isyan etti - 2. Resim

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın gidin" tezahüratı yaptı.

Beşiktaşlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğü sonrası takımı ıslıkladı. Tribünler, futbolcuları içeriye ıslıklarla gönderdi.

Beşiktaş tribünlerinde ıslık sesleri! Taraftar sonunda isyan etti - 3. Resim

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Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı

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