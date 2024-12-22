Beşiktaş tribünlerinde ıslık sesleri! Taraftar sonunda isyan etti
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
22 Aralık 2024 01:20 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 01:25
Beşiktaşlı taraftarlar, 1-1 eşitlikle tamamlanan Alanyaspor maçı sonrasında siyah-beyazlı takıma büyük tepki gösterdi.
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan maç 1-1 sona erdi. Alanyaspor 5. dakikada Nuno Lima'nın golüyle 1-0 öne geçti. Beşiktaş, bu gole 7. dakikada Rafa Silva ile cevap verdi.
Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
TRİBÜNLERDEN BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası takıma büyük tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın gidin" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğü sonrası takımı ıslıkladı. Tribünler, futbolcuları içeriye ıslıklarla gönderdi.
Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı