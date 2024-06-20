Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun zeminini yeniliyor
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 17:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:42
Beşikltaş Kulübü'nün iç saha müsabakalarını oynadığı Tüpraş Stadyumu’nda, saha zemini yenileme çalışmaları başladı.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Tüpraş Stadyumu'nun saha zemini yenileme çalışmaları başladı.
2023-24 futbol sezonunun ardından bir dizi konsere ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’nda eski çimler kaldırıldı.
Yüzey temizleme ve kumlama işlemleri devam eden saha zeminine daha sonra hibrit çim serileceği açıklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı