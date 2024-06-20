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Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun zeminini yeniliyor

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 17:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:42
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu&#039;nun zeminini yeniliyor

Beşikltaş Kulübü'nün iç saha müsabakalarını oynadığı Tüpraş Stadyumu’nda, saha zemini yenileme çalışmaları başladı.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Tüpraş Stadyumu'nun saha zemini yenileme çalışmaları başladı.

2023-24 futbol sezonunun ardından bir dizi konsere ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’nda eski çimler kaldırıldı.

Yüzey temizleme ve kumlama işlemleri devam eden saha zeminine daha sonra hibrit çim serileceği açıklandı.

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun zeminini yeniliyor - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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