Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun zeminini yeniliyor

20 Haziran 2024 17:41 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:42

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Tüpraş Stadyumu'nun saha zemini yenileme çalışmaları başladı.

2023-24 futbol sezonunun ardından bir dizi konsere ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’nda eski çimler kaldırıldı.

Yüzey temizleme ve kumlama işlemleri devam eden saha zeminine daha sonra hibrit çim serileceği açıklandı.