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Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu: Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 16:02 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:03
Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu: Adam Buksa&#039;nın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Adam Buksa'nın yeni adresi belli oldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği Buksa yeni sezonda Danimarka'da forma giyecek. İşte detaylar...

Antalyaspor geride bıraktığımız sezon başında Adam Buksa'yı Fansız ekibi Lens'ten 1 yıllığına kiralamıştı.

ANTALYASPOR'DA DİKKAT ÇEKTİ

27 yaşındaki Polonyalı golcü, Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçirmiş ve çıktığı 33 Süper Lig maçında 16 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Lens'e dönen ancak Fransız kulübünün takım planlamasında yer almayan Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu.

MIDTJYLLAND İLE ANLAŞTI

Footmercato'nun aktardığı habere göre; Adam Buksa'nın yeni adresi Danimarka ekibi Midtjylland oldu.

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Danimarka basını, Midtjylland'ın Polonyalı golcünün transferi için Lens'e 30 milyon kron (4 milyon euro) ödeyeceğini yazdı.

Lens tecrübeli futbolcuyu 2022-23 sezonu öncesi New England'dan 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu: Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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