Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu: Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu

10 Temmuz 2024 16:02 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 16:03

Antalyaspor geride bıraktığımız sezon başında Adam Buksa'yı Fansız ekibi Lens'ten 1 yıllığına kiralamıştı.

ANTALYASPOR'DA DİKKAT ÇEKTİ

27 yaşındaki Polonyalı golcü, Antalyaspor'da başarılı bir sezon geçirmiş ve çıktığı 33 Süper Lig maçında 16 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Lens'e dönen ancak Fransız kulübünün takım planlamasında yer almayan Adam Buksa'nın yeni takımı belli oldu.

MIDTJYLLAND İLE ANLAŞTI

Footmercato'nun aktardığı habere göre; Adam Buksa'nın yeni adresi Danimarka ekibi Midtjylland oldu.

4 MİLYON EURO ÖDENECEK

Danimarka basını, Midtjylland'ın Polonyalı golcünün transferi için Lens'e 30 milyon kron (4 milyon euro) ödeyeceğini yazdı.

Lens tecrübeli futbolcuyu 2022-23 sezonu öncesi New England'dan 6 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.