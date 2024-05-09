Beşiktaş ve Trabzonspor, PFDK'ya sevk edildi

09 May 2024 16:15 - Güncelleme : 09 May 2024 16:21

Ahmet Çakar beraat etti: TFF Başkanı Büyükekşi'yi 'Bylockçu' olmakla suçlamıştı

Ahmet Çakar beraat etti: TFF Başkanı Büyükekşi'yi 'Bylockçu' olmakla suçlamıştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmadaki "saha olayları" nedeniyle disipline gönderildi.

Vavacars Fatih Karagümrük de Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle disipline sevk edildi.

Trabzonspor'un ise aynı maçtaki "saha olayları" ile "çirkin ve kötü tezahüratı" sonrası disipline gönderildiği ifade edildi.