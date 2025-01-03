Beşiktaş yeni başkanıyla ikinci yarıyı Rize'de açıyor! İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş Muhtemel 11'ler

03 Ocak 2025 10:34 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 10:48

Süper Lig'de çıkış arayan Beşiktaş, yeni başkanı Serdal Adalı ile ilk maçına çıkıyor. Siyah-Beyazlılar ikinci yarının ilk, ligin 18. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İşte Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının detayları ve muhtemel 11'ler...

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri

Trendyol Süper Lig​'in ilk yarısında beklentilerin çok uzağında kalan ve topladığı 26 puanla 6. sırada yer bulabilen Beşiktaş​, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor​'a konuk olacak. Serdal Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak beyaz bir sayfa açmak istiyor. Peki Çaykur - Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça ilişkin tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in ikinci yarısının açılış maçında Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Ozan Ergün yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak. Çaykur Rizespor - Beşiktaş mücadelesi beIN SPORTS​ ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Maç öncesi Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica'nın kadroda yer almayacakarı öğrenildi. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde takımdaki yerlerini alabilecek.

Diğer yandan ligde oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabilen, bu süreçte 4 yenilgi, 3 de beraberlik alan Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kart gören Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Rize karşısında da sarı kart görmeleri durumunda 19. haftadaki Sipay Bodrum mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat, Papanikolaou, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Salih Uçan, Gedson, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Muçi, Ciro Immobile.