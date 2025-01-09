Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu! Başkan adayı Hüseyin Yücel'i reddetmişti

09 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:26

Sergen Yalçın defterini kapatan Beşiktaş. Gözünü yabancı isimlere çevirdi. Listenin zirvesinde Hüseyin Yücel'i reddeden Alman teknik adam var. İşte Kartal'ın hoca adayları...

Beşiktaş​'ta Başkan Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulunun hoca arayışları hummalı bir şekilde devam ediyor. Sergen Yılçın ile yapılan görüşmelerin, olumsuz noktalanmasının ardından siyah-beyazlılar rotasını yabancı teknik adamlara çevirdi. Listenin en başında ise Roger Schmidt bulunuyor.

ALMAN​ HOCA SÜRE İSTEDİ

Fotomaç'ın haberine göre son olarak Benfica​'yı çalıştıran 57 yaşındaki teknik direktör ile temasa geçen Beşiktaş, ilk görüşmeden pozitif sonuçlarla ayrıldı. Beşiktaş'ın son seçimdeki başkan adayı Hüseyin Yücel'in de listesinde yer alan Alman hocanın, siyah-beyazlı yönetimden karar vermek için süre istediği bildirildi.

Daha önce Benfica dışında Red Bull Salzburg, Bayer Leverkusen ve PSV'yi de çalıştıran deneyimli hocadan gelecek cevabın olumsuz olma ı durumunda Beşiktaşlı idareciler diğer alternatiflere yönelecek.

BILIC DE LİSTEDE

Kara Kartal'ın listesinde Bo Svensson, Edin Terzic, Niko Kovac, Slaven Bilic ve Markus Gisdol gibi önemli isimler bulunuyor.

Bu listede ise Bo Svensson ismi öne çıkıyor. Yönetimden birçok ismin de bir dönem Beşiktaş'ta çalışan Slaven Bilic'e sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.