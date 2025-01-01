Beşiktaş yıldız golcüyü Türkiye'ye geri getiriyor! Trabzonspor elinde tutamamıştı
Beşiktaş, Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından ara transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-Beyazlıların ilk hedefi, Trabzonspor'un Njieryalı eski golcüsü!..
Beşiktaş'ta Serdar Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturduğu olağanüstü genel kurul toplantısının ardından transferde hareketlilik başladı. İlk olarak takımdaki golcü sorununu çözmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, tanıdık bir ismi gündemine aldı. Serdar Adalı ve kurmaylarının geçen sezon Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansın ardından İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan Paul Onuachu için girişimlere başladığı iddia edildi.
GÖZTEPE İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!
Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Adalı, Nijeryalı forvet için ilk görüşmeyi kısa süre önce bu oyuncuya talip olan İzmir ekibi Göztepe'nin Başkanı Rasmus Ankersen ile bir araya gelerek yaptı.
Ankersen'den oyuncunun maliyetine ilişkin bilgi alan Adalı'nın Southampton'la da bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
ADA'DA İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR
Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve güçlü yapısıyla dikkat çeken Onuachu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta, 17 kez gol sevinci yaşayarak Süper Lig ortalamasının çok üstünde bir performans sergilemişti.
Nijeryalı futbolcu forma şansı bulmakta güçlük çektiği Southampton'da ise bu sezon çıktığı 11 maçta 307 dakika şans bulabildi. Ancak takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.
HEM TRABZONSPOR HEM DE BEŞİKTAŞ'TA OYNAYAN FUTBOLCULAR
- ERKAN YANARDAĞ | Defans
- SERDAR BALİ | Orta saha
- ALİ KEMAL DENİZCİ | Orta saha
- RECEP ÇETİN | Sağ bek
- SERGEN YALÇIN | Orta saha
- OKTAY DERELİOĞLU | Forvet
- ORHAN KAYNAK | Forvet
- BAYRAM BEKTAŞ | Orta saha
- ERSEN MARTİN | Forvet
- ÇAĞDAŞ ATAN | Stoper
- KÜRŞAT DUYMUŞ | Defans
- BURAK YILMAZ | Forvet
- BATUHAN KARADENİZ | Forvet
- TOMAS JUN | Forvet
- ERKAN ZENGİN | Kanat
- MEHMET AURELIO | Orta saha
- FATİH TEKKE | Trabzonspor
- EGEMEN KORKMAZ | Stoper
- TOLGA ZENGİN | Kaleci
- OLCAY ŞAHAN | Kanat
- JOSE SOSA | Orta saha