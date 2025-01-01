Beşiktaş yıldız golcüyü Türkiye'ye geri getiriyor! Trabzonspor elinde tutamamıştı

01 Ocak 2025 13:58 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 14:11

Beşiktaş, Serdal Adalı'nın başkanlığa seçilmesinin ardından ara transfer çalışmalarında gaza bastı. Siyah-Beyazlıların ilk hedefi, Trabzonspor'un Njieryalı eski golcüsü!..

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Beşiktaş'ta Serdar Adalı'nın başkanlık koltuğuna oturduğu olağanüstü genel kurul toplantısının ardından transferde hareketlilik başladı. İlk olarak takımdaki golcü sorununu çözmek isteyen Siyah-Beyazlı yönetim, tanıdık bir ismi gündemine aldı. Serdar Adalı ve kurmaylarının geçen sezon Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansın ardından İngiliz ekibi Southampton'a transfer olan Paul Onuachu için girişimlere başladığı iddia edildi.

GÖZTEPE İLE SÜRPRİZ GÖRÜŞME!

Fotomaç'ta yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Adalı, Nijeryalı forvet için ilk görüşmeyi kısa süre önce bu oyuncuya talip olan İzmir ekibi Göztepe'nin Başkanı Rasmus Ankersen ile bir araya gelerek yaptı.

Ankersen'den oyuncunun maliyetine ilişkin bilgi alan Adalı'nın Southampton'la da bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

ADA'DA İŞLER İSTEDİĞİ GİBİ GİTMİYOR

Uzun boyuna rağmen çabukluğu ve güçlü yapısıyla dikkat çeken Onuachu, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 25 maçta, 17 kez gol sevinci yaşayarak Süper Lig ortalamasının çok üstünde bir performans sergilemişti.

Nijeryalı futbolcu forma şansı bulmakta güçlük çektiği Southampton'da ise bu sezon çıktığı 11 maçta 307 dakika şans bulabildi. Ancak takımına gol ya da asist katkısı sunamadı.

HEM TRABZONSPOR HEM DE BEŞİKTAŞ'TA OYNAYAN FUTBOLCULAR

ERKAN YANARDAĞ | Defans

SERDAR BALİ | Orta saha

ALİ KEMAL DENİZCİ | Orta saha

RECEP ÇETİN | Sağ bek

SERGEN YALÇIN | Orta saha

OKTAY DERELİOĞLU | Forvet

ORHAN KAYNAK | Forvet

BAYRAM BEKTAŞ | Orta saha

ERSEN MARTİN | Forvet

ÇAĞDAŞ ATAN | Stoper

KÜRŞAT DUYMUŞ | Defans

BURAK YILMAZ | Forvet

BATUHAN KARADENİZ | Forvet

TOMAS JUN | Forvet

ERKAN ZENGİN | Kanat

MEHMET AURELIO | Orta saha

FATİH TEKKE | Trabzonspor

EGEMEN KORKMAZ | Stoper

TOLGA ZENGİN | Kaleci

OLCAY ŞAHAN | Kanat