Beşiktaş'a iki yıldızından kötü haber!

03 May 2024 22:23 - Güncelleme : 03 May 2024 22:26

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti.

COLLEY VE SEMİH CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Siyah-beyazlılarda bu maçta sarı kart gören Semih Kılıçsoy ve Omar Colley, sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Genç oyuncu Semih Kılıçsoy bu maç öncesi Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarında; Omar Colley ise, Fenerbahçe, Alanyaspor ve İstanbulspor mücadelelerinde kart görmüştü.