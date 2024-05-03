03 May 2024 16:38 - Güncelleme : 03 May 2024 16:43
Beşiktaş'a maça saatler kala yıldız futbolcusundan kötü haber! Kadrodan çıkartıldı
Son dakika haberi... Süper Lig'de bu akşam Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Arthur Masuaku sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
Beşiktaş'ta diz kapağı alt yağ dokusunda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku’nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."
GEDSON VE AMARTEY DE KADRODAN ÇIKARTILMIŞTI
Beşiktaş Kulübü, MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanan Gedson Fernandes ile ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana’ya giden Daniel Amartey'in Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com