Beşiktaş'a maça saatler kala yıldız futbolcusundan kötü haber! Kadrodan çıkartıldı

03 May 2024 16:38 - Güncelleme : 03 May 2024 16:43

İngiltere'den Semih Kılıçsoy için şaşırtan teklif! Beşiktaş hemen cevap verdi

İngiltere'den Semih Kılıçsoy için şaşırtan teklif! Beşiktaş hemen cevap verdi

Beşiktaş'ta diz kapağı alt yağ dokusunda ödem tespit edilen Arthur Masuaku, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenman sonrası sol dizinde ağrı tarifleyen Arthur Masuaku’nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokuda ödem (hoffa impingement sendromu) saptanmıştır. Arthur Masuaku, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

GEDSON VE AMARTEY DE KADRODAN ÇIKARTILMIŞTI

Beşiktaş Kulübü, MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanan Gedson Fernandes ile ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana’ya giden Daniel Amartey'in Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacağını açıklamıştı.