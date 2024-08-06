Beşiktaş'a yıldız futbolcusundan kötü haber! Sakatlandı

06 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:03

Yeni sezon öncesi Süper Kupa'da Galatasaray ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşan ve ezeli rakibini 5-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş'a kötü haber geldi.

GEDSON FERNANDES SAKATLANDI

Siyah-beyazlıların Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, salı günü yapılan idmana katılmadı.

25 yaşındaki oyuncunun ayak bileğindeki burkulma nedeniyle idmana çıkmadığı ifade edildi.

SAMSUNSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in maçta oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmadı.