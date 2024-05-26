Beşiktaş'ı yenen Kasımpaşa ligi 5. sırada tamamladı

26 May 2024 20:59 - Güncelleme : 26 May 2024 21:09

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri belli oldu

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında maç tarihleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Beşiktaş, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanan Beşiktaş, büyük bir rotasyonla çıktığı maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Da Costa ve Yasin Özcan'dan geldi. Beşiktaş'ın sayısını Semih Kılıçsoy kaydetti.

BEŞİKTAŞ LİGİ 6. SIRADA TAMAMLADI

Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 56 yaptı ve ligi 5. sırada tamamladı. Beşiktaş ise yine 56 puanla ikili averajla 6. sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 10 DEĞİŞİKLİK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-2 yenerek 11. kez zafere ulaşan ve gelecek sezon Avrupa'yı garantileyen Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına 10 değişiklik yaparak çıktı.

Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 11'inden sadece Arthur Masuaku'ya forma veren teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Kasımpaşa karşısında müsabakaya Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Demir Ege Tıknaz, Alex Oxlade-Chamberlain, Fahri Kerem Ay, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

FAHRİ KEREM İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Fahri Kerem Ay, A Takım'la ilk kez 11 kişilik kadroda yer aldı.

Corendon Alanyaspor ile oynanan lig maçının uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı takımda görev alan 2005 doğumlu oyuncu, Kasımpaşa maçında orta sahada görev yaptı.

Bu sezon çeşitli karşılaşmalarda forma giyen Mustafa Hekimoğlu da ilk kez 11'de forma giydi.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Beşiktaşlı taraftarlar, sezonun son maçında takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlılar, kendilerien ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Da Costa ağlara gönderdi: 1-0.

20. dakikada Semih Kılıçsoy rakibinden kaptığı topla ceza sahasına sol çaprazdan girip şutunu çekti, kaleci gole izin vermedi.

35. dakikada Mustafa Hekimoğlu'nun sağdan ortaladığı topu arka direkte Semih Kılıçsoy tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Kasımpaşa'nın üstünlüğüyle tamamlandı.