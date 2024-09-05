Beşiktaş'ın 3 yıldızı ayrılmak için toplam 7 milyon euro istiyor!

05 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:46

Beşiktaş’ın uzun süredir yollarını ayırmak için yoğun uğraş verdiği Vincent Aboubakar, Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey krizi neden oldu. 3 futbolcunun ayrılmak için koştuğu şart taraftarları kızdırdı. İşte detaylar...

Yaz transfer döneminde Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Can Keleş ve Joao Mario’yu kadrosuna katan Beşiktaş birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı.

Rosier, Rebic, Hasic, Montero, Muleka ve Colley’le vedalaşan siyah-beyazlılar, üç futbolcusunu bir türlü ayrılığa ikna edemedi.

3 YILDIZIN MALİYETİ 7 MİLYON EURO!

Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Aboubakar, Chamberlain ve Amartey ayrılığa bir türlü yanaşmıyor.

Deneyimli futbolcular takımdan gitmek için garanti ücretlerinin kendilerine ödenmesini şart koşuyor. Üç oyuncunun 1 yıllık toplam maliyeti 7 milyon 310 bin euro (yaklaşık 275 milyon lira) tutuyor.

Beşiktaş yönetimi ayrılığa yanaşmamaları halinde Aboubakar, Chamberlain ve Amartey’e bu sezon toplam 7 milyon 310 bin euro ödemek zorunda kalacak.

AYNI KRİZ DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Kartal önceki yıllarda Ljajic, Lens, Douglas ve Nsakala ile aynı sorunu yaşamıştı.

Siyah-beyazlılar kadro dışı bırakılan bu isimlere toplamda 10 milyon euroyu aşan bir ödeme yapmıştı.