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Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 Eylül 2024 15:51 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:52
Beşiktaş&#039;ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi​ ilk haftasında yarın deplasmanda Hollanda ekibi Ajax​ ile karşılaşacak Beşiktaş​'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Amsterdam​ kentindeki Johan Cruijff Arena'da TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmanın kadrosu duyuruldu.

Maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya gidecek.

Kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Svensson, Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Uduokhai, Immobile, Mario, Zainutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Emirhan Topçu, Onana, Ndour, Can Keleş, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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