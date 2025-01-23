Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferi İngiltere'yi salladı! Manchester United taraftarı şaşkın

23 Ocak 2025 10:18 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:19

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao'yu çimlere gömdüğü 4-1'lik zaferi İspanyol ve İngiliz basınında büyük yankı buldu. The Sun, Kartal'ın zaferini daha önce Manchester United'daki başarısız deneyimine dikkat çektiği Beşiktaş'ın yeni hocası Solskjaer üzerinden görürken ilginç ifadelere yer verdi.

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde destansı bir galibiyete imza atarak ligin favorisi olarak gösterilen İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu müthiş bir oyunla 4-1 mağlup etti. Temsilcimizin bu galibiyetle rakibine Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırırken, İspanyol basını karşılaşmaya geniş yer verdi.

"ATHLETIC GEMİSİ İSTANBUL'DA BATTI"

"Athletic gemisi İstanbul'da battı" başlığını kullanan Marca haberin detayında "Beşiktaş'ın hızı, turnuvada ilk yenilgisini alan Athletic'i altüst etti. Şimdi önümüzdeki Perşembe günü Viktoria Plzen'e karşı bekleyen bir görevi var" ifadelerine yer verdi.

AS, "Athletic'e Türkiye'de kötü hesap" başlığıyla verdiği haberde Teknik Direktör Valverde'nin takımının ilk kez bu halde olduğunu belirtirken, "Kara gece ve liderliğe veda" yorumuna yer verdi.

Europa Press, Beşiktaş'ın 4-1 'lik galibiyetini, "Yeniden doğan Beşiktaş, Athletic Club'ın Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasını erteledi" şeklinde yorumlarken Football Espana ise "Athletic, Avrupa'da ilk yenilgisini İstanbul'da aldı. Hayal kırıklığı yaşatan bir sonuç. Yine de kendi kaderleri kendi ellerinde olacak. Viktoria Plzen maçındaki galibiyet play-off turundan kaçmaya yetecek" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınından diğer manşetler şöyle:

"ATHLETIC EZİLDİ"

El Periódico: Athletic, İstanbul'da kaza yaptı! Avrupa Ligi 2. tur şansını erteledi.

El Desmarque: Valverde ve Athletic'in İstanbul'daki felaketi! Öğrenmemize ve büyümemize yardımcı olmalı.

Daily De Navarra: Tanınmayacak kadar kötü! Athletic İstanbul'da ezildi.

El Mundo Deportivo: Beşiktaş zayıf Athletic'i yendi.

Estadio Deportivo: Türkler Valverde'yi mağlup etti.

ABC: Athletic İstanbul'da mahsur kaldı.

Antenna 2: Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu şaşırttı.

MANCHESTER UNITED TARAFTARI ŞAŞKIN!

Öte yandan İngiliz bulvar gazetelerinden The Sun, Beşiktaş'ın 4-1'lik galibiyetini siyah-beyazlıların yeni hocası Ole Gunnar Solskjaer üzerinden gördü.

Gazete, Beşiktaş ile ilk maçına çıkan Solskjaer'in hayal kırıklıklarıyla geçen Manchester United macerasına vurgu yaparak, "Solskjaer, Beşiktaş'taki ilk maçında La Liga devini yerle bir ederken, Man Utd. taraftarları onun bunu nasıl başardığını anlamaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.