Beşiktaş'ın genç yıldızına Premier Lig'den kanca! Yeniden kapıyı çaldılar

26 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 09:20

UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 4-1'lik Athletic Bilbao galibiyetiyle moral depolayan Beşiktaş bir yandan Süper Lig'de Antalyaspor deplasmanına hazırlanırken, diğer yandan transfer gündemiyle hareketli günler yaşıyor. Siyah-Beyazlılarınh genç yıldızı Semih'e ciddi bir talip var. İşte detaylar...

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İngiliz​ basını, Beşiktaş’ın 19 yaşındaki yetenekli oyuncusu Semih Kılıçsoy için Premier Lig’den ciddi bir talip çıktığını yazdı. Aston Villa’nın, yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı transfer girişimini tekrar masaya yatırdığı iddia edildi.

KURT HOCA ONU ÇOK İSTİYOR

Özellikle teknik direktör Unai Emery’nin, genç oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği belirtildi. Emery’nin, Semih'in hücum hattındaki çok yönlü oyununu önemli bir avantaj olarak gördüğü ve transfer listesinde öncelikli bir isim haline getirdiği vurgulandı.

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Beşiktaş​ formasıyla bu sezon 28 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Semih Kılıçsoy​, Aston Villa’nın uzun süredir radarında bulunuyor. Beşiktaş’ın eski yöneticisi Hüseyin Yücel de İngiliz ekibinin yaz transfer döneminde bir teklif sunduğunu ancak kulübün bu teklifi reddettiğini ifade etmişti.