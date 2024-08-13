Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Javi Montero, Racing Santander'e transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 20:50 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 20:26
Beşiktaş ile sözleşmesini fesih ederek yollarını ayıran İspanyol savunma futbolcusu Javi Montero, Real Racing Santander ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Javi Montero, İspanya 2. Lig temsilcisi Racing Santander ile anlaştı. İspanyol stoper, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
BEŞİKTAŞ KARNESİ
2020 yılında Atletico Madrid'den önce kiralanan ve sonraki sezon bonservisi alınan Montero, Beşiktaş'ta 46 maçta forma giydi ve siyah beyazlılara 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Kaynak: tgrthaber.com