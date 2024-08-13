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Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Javi Montero, Racing Santander'e transfer oldu!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 20:50 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 20:26
Beşiktaş&#039;ın İspanyol stoperi Javi Montero, Racing Santander&#039;e transfer oldu!

Beşiktaş ile sözleşmesini fesih ederek yollarını ayıran İspanyol savunma futbolcusu Javi Montero, Real Racing Santander ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Javi Montero, İspanya 2. Lig temsilcisi Racing Santander ile anlaştı. İspanyol stoper, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan ayrılan Montero, 2. Lig'e transfer oldu

BEŞİKTAŞ KARNESİ

2020 yılında Atletico Madrid'den önce kiralanan ve sonraki sezon bonservisi alınan Montero, Beşiktaş'ta 46 maçta forma giydi ve siyah beyazlılara 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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