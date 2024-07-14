Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal'a sürpriz talip

14 Temmuz 2024 14:36 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 14:37

Trendyol Süper Lig'de tarihinde ilk kez mücadele edecek Bodrum FK, transferde tecrübeli isimlere gitmek ve kaliteli bir kadro kurmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Bodrum FK, Beşiktaş'ın kaptanına kanca attı.

BODRUM FK, NECİP UYSAL'A TALİP OLDU

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Muğla ekibi, Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Siyah-beyazlı ekipte geçtiğimiz sezon toplam 43 maçta forma giyen 33 yaşındaki stoper ile ilgili siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Van Bronckhorst kararını vermedi.

Beşiktaş altyapısında yetişen futbolcunun Beşiktaş'taki durumunu takip eden Bodrum FK yönetimi, menajeri kanalıyla iletişime geçti.

KAMP SONRASI DURUMU NETLEŞECEK

Kartal'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli savunmacı önceliği yetiştiği İstanbul ekibine verse de, henüz net kararını Bodrum cephesine iletmedi.

Necip'in durumunun kamp sonrası netleşmesi bekleniyor.

CELUSTKA'NIN YERİNE GELECEK

Teknik direktör İsmet Taşdemir'in Necip'i, takımdan ayrılan Celustka'nın yerine düşündüğü ve 33 yaşındaki yıldız ismin yerli olması da Muğla ekibinin transfere ekstra önem vermesini sağladığı ifade edildi.

6 KUPA KAZANDI

Necip Uysal, Beşiktaş kariyerinde üç Süper Lig, üç de Türkiye Kupası olmak üzere tam 6 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Beşiktaş altyapısında yetişen Necip Uysal, kariyeri boyunca siyah-beyazlı çatı altından hiç ayrılmadı.

460 RESMİ MAÇTA 6 GOL-18 ASİST

Kara Kartal'da tam 16 yıldır profesyonel olarak forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplam 460 resmi maça çıkarken 6 gol atıp, 18 asistle skora katkı sağladı.