Beşiktaş'ın rakibi Lyon | CANLI anlatım | UEFA Avrupa Ligi

24 Ekim 2024 19:15 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 22:03

UEFA Avrupa Ligi üçüncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor... Temsilcimiz siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Lyon - Beşiktaş maçına dair tüm detayları ve CANLI anlatımı haberimizde bulabilirsiiniz...

UEFA Avrupa Ligi​ üçüncü karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş​, deplasmanda Fransız ekibi Lyon​ ile kozlarını paylaşıyor... Temsilcimiz siyah beyazlılar, bu maçı kazanarak ilk puanını hanesine yazdırmak istiyor.

CANLI ANLATIM

Lyon 0-0 Beşiktaş

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhaté, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Rafa Silva, Muçi, João Mário, Immobile

BEŞİKTAŞ'IN 0 PUANI VAR

Siyah-beyazlı futbol​ takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA KALECİ SIKINTISI

Siyah-beyazlı takımda Olimpik Lyon maçı öncesinde kaleciler Mert Günok​ ile Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan Mert Günok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt müsabakasında sol uyluğundan sakatlık yaşayan ve tedavisi süren Ersin Destanoğlu'nun durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Ersin'in de forma giyememesi durumunda Olimpik Lyon karşısında kaleyi Göktuğ Baytekin koruyacak. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki file bekçisi, oynaması halinde A takımdaki ilk maçına çıkacak.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica da Olimpik Lyon karşısında sahada olamayacak.

LYON İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.