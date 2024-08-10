Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ağustos 2024 15:42 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 15:50
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacağı Samsunspor maçının kadrosunu duyurdu. Siyah-beyazlılarda zorlu maç öncesi 6 eksik bulunuyor. İşte Kara Kartal'ın maç kadrosu...
Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda; Vincent Aboubakar, Can Keleş, Zaynutdinov, Daniel Amartey, Francisco Montero ve Alex Oxlade-Chamberlain kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Al Musrati, Jackson Muleka, Emirhan Topçu, Jean Onana, Gedson Fernandes, Mustafa Hekimoğlu.”
Kaynak: tgrthaber.com