Beşiktaş'ın UEFA Kadrosu açıklandı! Vincent Aboubakar sürprizi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ağustos 2024 17:57 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 18:03
Siyah-beyazlı takım UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre takımı Lugano ile oynayacağı play-off maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Beşiktaş'ın listesinde takımda problem yaşayan Kamerunlu golcü futbolcu Vincent Aboubakar'ın yer alması dikkat çekti.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde İsviçre takımı Lugano ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Siyah-beyazlılarda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroda yer almadı.
Kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrılması beklenen Vincent Aboubakar'ın kadroda yer alması dikkat çekti.
İşte Beşiktaş'ın UEFA kadrosu:
Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok
Savunma: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Necip Uysal, Baktiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu.
Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Demir Ege Tıknaz, Ernest Muçi, Al-Musrati, Cher Ndor, Can Keleş, Gedson Fernandes.
Hücum: Semih Kılıçsoy, Vincent Aboubakar, Ciro Immobile, Rafa Silva, Jackson Muleka
Kaynak: tgrthaber.com