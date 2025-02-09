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Editor
 | Sule Altinel

Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo, İstanbul'da

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi. Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo, İstanbul'da
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 01:23
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 04:32

Beşiktaş, Kolombiya Ligi takımlarından Independiente'den 18 yaşındaki kanat oyuncusu Keny Arroyo'nun transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurmuştu. Ekvadorlu futbolcu Arroyo, Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi.

TARAFTARLAR FUTBOLCUYU KARŞILADI

İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Beşiktaş'ın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

 

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#Futbol
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