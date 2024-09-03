Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario İstanbul'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 18:31 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 18:40
Siyah-beyazlılar Portekizli orta saha Joao Mario transferini bitirmek üzere. Beşiktaş oyuncu ile son pürüzleri görüşmek üzere İstanbul'a getirildi.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Portekizli oyuncu Joao Mario, İstanbul'a geldi.
Siyah beyazlı yönetim transferin son günlerinde çalışmalarına son sürat hız kesmeden devam ediyor. Beşiktaş, Portekiz kulübü Benfica'da forma giyen Joao Mario'yu transfer görüşmelerini bitirmek için İstanbul'a getirdi.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Benfica'da 4 sezonda toplam 149 maça çıkarken 36 gole imza attı. Geçen sezon Benfica forması ile 51 maça çıkan Joao Mario 9 gol atıp 4 asist yapmıştı.
Siyah beyazlılar daha önce Rafa Silva, Ciro Immobile, Gabriel Paulista, Cher Ndour, Emirhan Topçu, Can Keleş ve Felix Uduokhai'yi renklerine bağlamıştı.
Kaynak: tgrthaber.com