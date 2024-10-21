Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy'a dev talip! Devre arasında gidiyor mu?

21 Ekim 2024 15:06 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 15:09

Trendyol Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gösterdiği performansla iyi bir çıkış yakalayan ve Avrupa devlerinin radarına giren genç yıldız Semih Kılıçsoy'a İtalyan devi talip oldu. Devre arasında yıldız oyuncu için temasa geçileceği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Gösterdiği performansla iyi bir çıkış yakalayan ve Avrupa devlerinin radarına giren genç yıldız Semih Kılıçsoy'a İtalyan devi talip oldu. Devre arasında yıldız oyuncu için temasa geçileceği belirtildi.

TARAFTARDAN BASKI VAR

Kartal'ın 19'luk kanatı, taraftarlar tarafından Gio'ya yapılan baskılara rağmen hala Hollandalı çalıştırıcının sisteminde kendine sabit bir yer bulamadı. Yaz transfer döneminde adı başta Everton olmak üzere Stuttgart, Borussia Dortmund, Manchester City, Bayern Münih gibi takımlarla anılan Semih'e İtalya'dan talip çıktı.

Fussball Europa'nın özel haberine göre Serie A devi Milan, Semih Kılıçsoy'u devre arasında transfer edebilmek için Beşiktaş'a teklif sundu. Milan'ın 19 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'ın kapısını çaldığı belirtildi.

Haberde ayrıca Everton'ın teklifinin de benzer seviyede olduğu ileri sürülürken Semih ve Bronckhorst ile ilgili ifadeler dikkat çekti. "Giovanni van Bronckhorst'un tek dokunuş üzerine kurduğu sistemine genç oyuncu Semih Kılıçsoy ters düştü." "Semih'in, topu takım arkadaşlarına oranla birkaç saniye daha uzun süre ayağında tutması onun bu sezon bulduğu süreyi düşürdü."

Haberin devamında Beşiktaş'ın Kılıçsoy'dan 25 ila 30 milyon Euro arasında bir transfer geliri elde etmeyi beklediği aktarıldı. Siyah beyazlı yönetim, Everton'un teklifine karşı yaklaşımını Milan'a karşı da sürdürdü ve İtalyan ekibin genç oyuncu için sunduğu 12 milyon Euro'yu reddetti. Semih Kılıçsoy'un ilerleyen günlerde daha fazla ilk 11 şansı bulup bulmayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.