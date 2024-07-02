Beşiktaş'ta Ardian Ismajli iddiası!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Temmuz 2024 18:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 18:56
Beşiktaş, Gabriel Paulista transferi sonrasında savunmaya Arnavut stoperi gündemine aldı.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporları doğrultusunda tam gaz devam ediyor. Forvete Rafa Silva ve savunmaya Gabriel Paulista gibi ses getiren transferlere imza atan siyah-beyazlılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.
BEŞİKTAŞ, EMPOLİ İLE GÖRÜŞME HALİNDE
Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Empoli forması giyen Ardian Ismajli ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların müzakereleri başlatmak için kısa süre içinde Empoli ile masaya oturması bekleniyor.
ISMAJLI'NIN PERFORMANSI
Ardian Ismajli geçtiğimiz sezonu Empoli formasıyla 27 maça çıkarken skor katkısı üretemedi.
Kaynak: tgrthaber.com