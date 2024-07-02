Beşiktaş'ta Ardian Ismajli iddiası!

02 Temmuz 2024 18:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 18:56

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un raporları doğrultusunda tam gaz devam ediyor. Forvete Rafa Silva ve savunmaya Gabriel Paulista gibi ses getiren transferlere imza atan siyah-beyazlılar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ, EMPOLİ İLE GÖRÜŞME HALİNDE

Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Empoli forması giyen Ardian Ismajli ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların müzakereleri başlatmak için kısa süre içinde Empoli ile masaya oturması bekleniyor.

ISMAJLI'NIN PERFORMANSI

Ardian Ismajli geçtiğimiz sezonu Empoli formasıyla 27 maça çıkarken skor katkısı üretemedi.