Beşiktaş'ta başkanlık seçimi | Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için şok iddia! 'Arayıp tehdit etti'

29 Aralık 2024 12:55 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:09

Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa aday olan iki isimden Hüseyin Yücel, rakibi Serdal Adalı için çarpıcı bir iddiada bulundu. Yücel, Adalı'nın sponsorluk için anlaştığı bir inşaat firmasının patronunu arayarak tehdit ettiğini öne sürdü.

Beşiktaş​'ın olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu​'nda devam ederken siyah-beyazlı kulüpte vekaleten başkanlık koltuuğunda oturan ve seçimde de aday olan Hüseyin Yücel​, rakibi Serdal Adalı​ hakkında sansasyonel bir iddiada bulundu.

"86.8 MİLYON EUROLUK SPONSORLUK" VAADİ

Oy verme işlemi öncesi kongre üyelerine yönelik yaptığı konuşmada Yücel, mali projelerini anlatırken Beşiktaş için bir gelir ekosistemi oluşturduğunu belirtti. Bu doğrultuda 86.8 milyon euro tutarında bir paranın Beşiktaş'ın kasasına girmesi için güç birliği yaptığını belirten Yücel, "Bu güçlü tablo bazıları için hayal olsa da benim için gerçek. Sektöründe öncü olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı (Serdal Adalı) tarafından aranarak tehdit edilmiş" iddiasında bulundu.

"SEN DAHA İYİSİNİ YAP, BİZ DE ALKIŞLAYALIM"

"Beşiktaş'a gelir getirecek bu samimi birlikteliği engellemek hangi aklın ürünü?" diyerek Serdal Adalı'ya seslenen Yücel, "Ya hu güzel ağabeyim sen niye karalıyorsun, sen niye algı peşinde koşuyorsun, niye buna zaman ayırıyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım" ifadelerini kullandı.