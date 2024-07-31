Beşiktaş'ta Can Keleş'in lisansı çıktı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
31 Temmuz 2024 18:27 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 18:29
Siyah-beyazlı takım, Fatih Karagümrük'ten yeni transferi Can Keleş'in lisansını çıkardı.
Beşiktaş, geçtiğimiz yıl Fatih Karagümrük formasıyla dikkat çeken oyuncu Can Keleş'i kadrosuna katmıştı. Siyah-beyazlı kulüp, 22 yaşında kanat oyuncusunun lisansını da çıkardı.
Siyah-beyazlılar, TFF'ye genç futbolcu ile 30 Haziran 2028'e kadar mukavele imzalandığını belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com