Beşiktaş'ta Chamberlain'in yeni adresi belli oluyor: Ülkesinden 3 talibi var!

12 Ağustos 2024 13:43 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:45

Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Francisco Montero'nun sözleşmesi feshedildi!

Son dakika | Beşiktaş'ta bir ayrılık daha: Francisco Montero'nun sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un kadroda düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain, ülkesi İngiltere’ye dönmeye hazırlanıyor.

İNGİLİZ EKİPLERİ PEŞİNDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Geçtiğimiz sezon Premier Lig’den Championship’e düşen Sheffield United, 30 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Chamberlain’in Sheffield United’ın yanı sıra Premier Lig ekiplerinden Southampton ve Ipswich Town’un da transfer listelerinde yer aldığı öne sürüldü.

30 MAÇTA 4 GOL

Beşiktaş’ın geçen yıl bedelsiz olarak renklerine kattığı tecrübeli oyuncu, 30 resmi maçta forma giyerken 4 gol attı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro civarında gösterilen Chamberlain'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.