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Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Deneyimli futbolcu gözyaşlarıyla veda etti

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
27 May 2024 11:00 - Güncelleme : 27 May 2024 11:09
Beşiktaş&#039;ta ilk ayrılık! Deneyimli futbolcu gözyaşlarıyla veda etti

Trendyol Süper Lig'i 6'ncı sırada tamamlayan Beşiktaş'ta sezonun bitimiyle birlikte ilk ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlıların deneyimli futbolcusu, takım arkadaşları ve kulüp personeliyle vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu sezon ligi 6'ncı sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, teselliyi Türkiye Kupası'nda buldu. Kupayı müzesine götüren siyah beyazlılar, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

Yeni sezon öncesi kadroda köklü değişikliğe gitmesi beklenen Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. 4 sezondur siyah beyazlı formayı terleten Rachid Ghezzal, dün akşam Beşiktaş'taki son maçına çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya karşı 2-1 kaybettiği maçın 79'uncu dakikasında yerini Fahri Kerem Ay'a bırakan Cezayirli futbolcu, maçın bitimiyle birlikte taraftarların olduğu tribüne giderek vedalaştı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş ile kontratı sona erecek olan Ghezzal, maç sonunda kulüp personeliyle kucaklaşırken gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Deneyimli futbolcu gözyaşlarıyla veda etti - 1. Resim

4 SEZONDA 4 KUPA KALDIRDI

2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı.

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplamda 122 maça çıktı ve 17 gole imza attı.

Kaynak: Tgrthaber.com
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