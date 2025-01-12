Beşiktaş'ta ilk transfer TFF 2. Lig'den! Bonservis bedeli belli oldu

12 Ocak 2025 11:49 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 11:55

Beşiktaş'ın başkanlığa seçilen Serdal Adalı, ilk transferini 2. lig ekibinden yapıyor. Serik Belediyespor'da forma giyen genç sağ bekin bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'in geride kalan bölümünde beklentilerin çok uzağında kalan, yaşadığı çalkantılı başkanlık seçimi sürecinin ardından düzlüğe çıkmak isteyen Beşiktaş, ara transfer çalışmalarında ilk hamlesini yapıyor. Yeni Başkan Serdal Adalı, ilk imzayı, TFF 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'dan gerçekleştiriyor.

SÖZLEŞMEDE BONUS MADDESİ DE VAR

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Antalya ekibinde forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Abdurrahman Üresin'i renklerine bağlıyor. Oyuncunun transferi için siyah-beyazlıların Serik Belediyespor'a 20 milyon lira bonservis ücreti ödeyeceğie öğrenildi. Anlaşmada performans ve hedeflere bağlı olarak bonus maddesinin de bulunduğu bildirildi.

BODRUMSPOR DA İSTEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde adı Bodrum FK ile anılan Abdurrahman Üresin, bu transferin gerçekleşmemesi üzerine o dönem forma giydiği Kepez Beledriyespor'dan Serik Belediyespor'a transfer olmuştu.

Bu sezon ligde 16 resmi maçta forma giyerek 1312 dakika sahda kalan genç oyuncu takımına 3 asistlik skor katkısı vermeyi başardı.