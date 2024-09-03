Beşiktaş'ta sürpriz Alex Oxlade-Chamberlain gelişmesi!
Beşiktaş, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansının çıkarıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ CHAMBERLAİN'İN LİSANSINI ÇIKARDI
Takımdan ayrılması beklenen Alex Oxlade-Chamberlain'in lisansını çıkardı.
Siyah-beyazlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde tecrübeli futbolcunun lisansının çıkarıldığını bildirdi.
İNGİLTERE'YE DÖNECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Oxlade-Chamberlain'in adı transfer döneminde İngiliz ekipleriyle anılmış ancak tecrübeli oyuncu transfer döneminin kapanmasının ardından takımda kalmıştı.
Yıldız futbolcu Beşiktaş'ın Süper Lig'de bu sezon oynadığı ilk 3 maçta kadroya alınmamıştı.
30 MAÇTA 4 GOL-1 ASİST
Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında imza atan Alex Oxlade-Chamberlain, 30 maça çıkarken 4 gol atıp 1 asist yaptı.
Chamberlain, kariyerinde daha önce Southampton, Arsenal ve Liverpool formalarını giydi.