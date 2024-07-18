Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şaşkınlığı

18 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:42

Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile'yi kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak futbolcuların durumu da merak konusuydu. Takımdan ayrılacak isimler arasında en üst sıralarda gösterilen Vincent Aboubakar ile ilgili ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

IMMOBILE'NİN GELİŞİ SONRASI ABOUBAKAR GAZA BASTI

Ciro Immobile'nin transferi takımın eski golcülerine olumlu yansıdı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah-beyazlılarda, Ciro Immobile transferi sonrası Vincent Aboubakar'ın performansının yükselmesi kafaları karıştırdı.

3.2 MİLYON EURO KAZANIYOR

Beşiktaş'ın 3.2 milyon euroluk maaş yükü nedeniyle yolları ayırmayı planladığı Vincent Aboubakar'ın Immobile'nin gelişi sonrası performansının artması dikkat çekti.

MAAŞINI KARŞILAYACAK KULÜP BULUNAMIYOR!

Siyah-beyazlılar, yine de beklenilen teklifin gelmesi durumunda Aboubakar ile yolları ayıracak. Ancak Kamerunlu golcü, 3.2 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp henüz bulunmuş değil.