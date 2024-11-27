Beşiktaş'ta yaprak dökümü hız kesmiyor! Üst üste dördüncü ayrılık

27 Kasım 2024 13:48 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:54

Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları sert esiyor. Samet Aybaba ve Brad Friedel'in görevden alınmasının ardından Asbaşkan Onur Göçmez istifa etmişti. Başkan Hasan Arat bir isim ile daha yolların ayrıldığını bizzat duyurdu.

Beşiktaş'ta son günlerde yaşanan ayrılıklar, camiada adeta bir yaprak dökümüne dönüştü. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba​ ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Asbaşkan Onur Göçmez de istifasını sunarak kulüpten ayrılmıştı.

OKAY KARACAN İLE YOLLAR AYRILDI

Ayrılıklar zincirine bir halka da bugün eklendi. Siyah-Beyazlılar, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Okay Karacan’a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SIRADA VARDAR MI VAR?

Diğer yandan Beşiktaş'ta ayrılık furyası başka isimleri de kapsayabilir. UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le oynanacak maç öncesi konuşan Yönetici Mete Vardar, yaşananları yorumlayarak, "Süreçten dolayı çok üzgünüm. Fakat Maccabi maçı bizim için çok önemli. Ben de takımın başında Macaristan’a gideceğim. Önceliğimiz kazanmak. Cuma günü geri kalan konuları konuşuruz" ifadelerini kullandı.