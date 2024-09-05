Beşiktaş'ta yeni transfer Joao Mario ilk idmanına çıktı

05 Eylül 2024 15:47 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:49

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda yeni transfer Joao Mario yeni takımıyla ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş'ın 3 yıldızı ayrılmak için toplam 7 milyon euro istiyor!

Beşiktaş'ın 3 yıldızı ayrılmak için toplam 7 milyon euro istiyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşularıyla devam etti. Antrenman, U-19 Akademi Takımı ile yapılan hazırlık maçıyla tamamlandı.

JOAO MARİO İLK İDMANINA ÇIKTI

Yeni transfer Joao Mario, Ciro Immobile ve Al Musrati, teknik ekibin belirlediği program çerçevesinde sahada çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından 10 Eylül Salı günü saat 10.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.