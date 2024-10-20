Beşiktaş'tan 29 Ekim koreografisi
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:01
Trendyol Süper Lig'in 9 haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı tribünler karşılaşma öncesi 29 Ekim'e özel görkemli bir koreografi hazırladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligin 9. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadı'ndaki maçın öncesinde siyah beyazlı taraftalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı nedeniyle görkemli bir koreografi açtı.
Beşiktaş tribünleri açtığı koreografide: "Cumhuriyetin bekçisiyiz" yazdı.
Öte yandan karşılaşma öncesi 29 Ekim'e özel olarak Norm Ender ve Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları Korosu'ndan 'Parla' performansı sergiledi.
Kaynak: tgrthaber.com