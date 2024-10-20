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Beşiktaş'tan 29 Ekim koreografisi

Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 16:37 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:01
Beşiktaş&#039;tan 29 Ekim koreografisi

Trendyol Süper Lig'in 9 haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Siyah beyazlı tribünler karşılaşma öncesi 29 Ekim'e özel görkemli bir koreografi hazırladı.

Trendyol Süper Lig​ ekiplerinden Beşiktaş​, ligin 9. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor​ ile karşı karşıya geldi. 

Tüpraş Stadı​'ndaki maçın öncesinde siyah beyazlı taraftalar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı​'nın 101. yılı nedeniyle görkemli bir koreografi açtı. 

Beşiktaş tribünleri açtığı koreografide: "Cumhuriyetin bekçisiyiz" yazdı.

Öte yandan karşılaşma öncesi 29 Ekim'e özel olarak Norm Ender ve Beşiktaş Kabataş Vakfı Okulları Korosu'ndan 'Parla' performansı sergiledi.

Kaynak: tgrthaber.com
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