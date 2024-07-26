Beşiktaş'tan altyapıya takviye

26 Temmuz 2024 11:36 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 11:36

Beşiktaş, Hammarby forması giyen 17 yaşındaki futbolcu Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak İsveç'in Hammarby takımında forma giyen 2007 doğumlu savunma oyuncusu Benjamin Tahsin Jr. Emre’yi kadrosuna kattı." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza 'Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin' diyerek başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.