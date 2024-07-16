Beşiktaş'tan Can Keleş operasyonu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Temmuz 2024 17:31 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:48
Transferde hızlı günler geçiren siyah-beyazlılar'ın yeni hedefi Karagümrük forması giyen Can Keleş oldu. Beşiktaş'ın oyuncunun kulübüne ilk teklifini yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş yeni sezon transferlerine devam ediyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, Can Keleş için Fatih Karagümrük'e teklifini iletti.
Haberin detaylarında, siyah-beyazlılar futbolcunun kulübüne 2 milyon euro'nun yanı sıra başarı bonusu eklediği iddia edildi.
Kaynak: tgrthaber.com