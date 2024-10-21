Beşiktaş'tan flaş hamle! Yunus Akgün'ü şikayet edecek

21 Ekim 2024 22:56 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 23:04

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Beşiktaş'tan flaş bir tepki geldi. Siyah beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Bonservisi belli oldu

Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! Bonservisi belli oldu

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, sosyal medya hesabından tartışmalara neden olan bir paylaşım yapmıştı.

Siyah-beyazlılar Yunus Akgün'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşım için Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuru yaparak oyuncuyu şikayet edecek.

A Spor'un haberine göre; yıldız oyuncu 2-5 maç ceza alabilir.

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