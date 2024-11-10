Beşiktaş'tan Hakem tepkisi! 'En büyük travmayı hakemler yapıyor'

10 Kasım 2024 21:35 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 21:41

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta hakeme tepki geldi. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, "Sen o pozisyonda nasıl penaltı vermiyorsun? Ver, VAR iptal etsin. Artık yeter. İnsanda biraz utanma duygusu olur. Nasıl bir düzen kurmuşlar. En büyük travmayı hakemler yaptı." açıklamasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'le berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ta asbaşkan Mete Vardar maçtaki hakem yönetimini eleştirirken kararlara tepki gösterdi.

"UTANIYORUM"

Mete Vardar açıklamasında, "Çok üzgünüz. Utanıyorum. Ülke futbolunda bir parça olmaktan çok utanıyorum. Bizim ne işimiz var burada diyorum. 90. dakikada o penaltıyı vermemeye utanmıyor musunuz? Bu sistemden kim mutlu olabilir? MHK başkanı gidiyor diğeri geliyor sistem aynı. İstedikleri takımı galip, istedikleri takımı mağlup bitiyorlar. Bu şekilde şampiyon olan takımda yöneticilik yapmak istemem. Beşiktaş kulübü mağlup oldukça büyüyen bir kulüptür. Beşiktaş'ı böyle sindiremezler. Bu ahlaksızlıktır." ifadelerini kullandı.

"ARTIK YETER"

Vardar ayrıca, "Taraftar duygusu var. İnsanları birbirlerini kırdırtıyorlar. Sistem aynı, adamlar aynı. Galip gelen takımlar maçtan sonra bile manipülasyon yapıyorlar. Futbolla yaşıyor gençler. Mutsuz bir toplum yaptılar. Sen o pozisyonda nasıl penaltı vermiyorsun? Ver, VAR iptal etsin. Artık yeter. İnsanda biraz utanma duygusu olur. Nasıl bir düzen kurmuşlar. En büyük travmayı hakemler yaptı. Yapmayın bunu, başaramazsınız. Bize bu şekilde davranmayın. Bu ülkede Futbol yapısının içerisinde olan biri olarak kendimden utanıyorum." dedi.