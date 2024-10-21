Beşiktaş'tan Mert Günok şoku! Galatasaray derbisinde yok
Editör: Ömer Özcan / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 18:33 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:37
Beşiktaş, Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Yıldız isim, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
Beşiktaş, Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı. Yıldız isim, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
İşte Beşiktaş'ın yaptığı açıklama;
"Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: tgrthaber.com