Beşiktaş'tan milli futbolcuya kanca: İlk temas kuruldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Fanatik
25 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 10:48
Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, EURO 2024'te mücadele eden milli futbolcu Orkun Kökçü için harekete geçtiği ifade edildi.
Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.
BEŞİKTAŞ'TAN ORKUN KÖKÇÜ HAREKATI
Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş, Benfica forması giyen Orkun Kökçü'yü kiralık olarak renklerine katmak istiyor.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın bu doğrultuda Orkun Kökçü'nün ailesiyle ilk teması kurduğu öne sürüldü.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Benfica'nın Orkun Kökçü ile ayrılığa sıcak bakması durumunda Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralamayla bu transferi bitirmek için harekete geçecek.
45 MAÇTA 7 GOL-12 ASİST
Orkun Kökçü, Benfica formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maçta forma giydi. 23 yaşındaki milli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi.
Kaynak: Fanatik