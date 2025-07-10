Beşiktaş'tan Muş Ovası'na: Oğuzhan Akgün artık Muşspor'lu!

Futbol kariyerine Beşiktaş'ın altyapısında adım atan ve siyah-beyazlı formayla profesyonelliğe yükselen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Genç yetenek, TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor'a transfer oldu...

TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor, dış transferde Oğuzhan Akgün'ü kadrosuna kattı. Sarı-beyazlı kulüp, son olarak Mersin İdman Yurdu forması giyen ve geçmişte Beşiktaş’ta da oynayan Oğuzhan Akgün ile sözleşme imzaladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Mersin İdman Yurdu forması giyen ve daha önce Beşiktaş’ta da oynayan Oğuzhan Akgün ile anlaşmaya varmıştır. Sarı-beyaz formamızla göstereceği mücadelede kendisine başarılar dileriz" denildi.



Futbolculuk kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, hızlı ve teknik yapısıyla dikkat çekiyor.